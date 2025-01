A CHIARE LETTERE | Il disastro dei trasporti, i dubbi sull’Alta velocità e quel Ponte “beffa” – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME Il tema del trasporti per la Calabria, alla luce dei disagi ferroviari degli ultimi giorni, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Una serie di guasti – si evidenzia “A Chiare Lettere” – hanno messo in ginocchio i collegamenti ferroviari da Nord per arrivare al Sud, con notevoli disagi anche in Calabria. Ci sono state ovviamente forti polemiche politiche. Ma il dato di fondo è che sul fronte dei trasporti la Calabria è sempre all’anno zero, ai limiti del disastro, e anche sull’Alta velocità francamente le incertezze sono tante. In tutto questo disastro, però, ci chiediamo: con quale coraggio ancora si parla di Ponte sullo Stretto?».

