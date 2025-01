Il maltempo non dà tregua alla Calabria: domani allerta arancione su tutta la regione

meteo

Persiste il maltempo in Calabria. Anche per domani, infatti, la Protezione civile calabrese ha diffuso un’allerta arancione su tutto il territorio regionale. Oggi l’allerta è rossa sulla fascia ionica meridionale ed il reggino e arancione sulla fascia tirrenica e nel crotonese. Per domani sono previste «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale», fenomeni che saranno accompagnati da «rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento». I venti, dai quadranti orientali, saranno da «forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte». Previste mareggiate lungo le coste esposte. Diversi comuni hanno già emanato ordinanza di chiusura scuole anche per la giornata di domani.

Frane e allagamenti

Allagamenti e piccoli smottamenti stanno interessando diverse zone delle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro a causa delle intemperie che dalla scorsa notte interessano il territorio calabrese. L’ondata di maltempo proseguirà fino alla giornata di domani. Intanto, sono molte le strade secondarie su cui si registrano disagi per la viabilità, anche se al momento la situazione è sotto controllo. Tra le criticità maggiori segnalate oggi ci sono quelle relative al Soveratese e al Lametino, con smottamenti e allagamenti che, in un caso, a San Vito sullo Ionio, hanno isolato momentaneamente i residenti di alcune abitazioni a causa della copiosa presenza di acqua. Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, dopo la riunione di coordinamento tenuta stamattina, ha convocato un nuovo incontro nel tardo pomeriggio con l’obiettivo di verificare le condizioni di ogni singolo territorio.

