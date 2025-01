Neve a Longobucco, mezzi e personale Anas al lavoro per liberare le strade – VIDEO

l’intervento

LONGOBUCCO Prosegue l’impegno del personale e dei mezzi Anas sulle arterie di competenza e ove necessario, in supporto agli enti territoriali in difficoltà, come nel caso del comune di Longobucco lungo la strada comunale ‘Macrocioli’, per sgombrare l’abbondante neve accumulatasi e garantire la circolazione in relazione alle precipitazioni nevose che da giorni stanno interessando il territorio della provincia di Cosenza. Anas raccomanda la massima prudenza alla guida e ricorda a tutti coloro che si metteranno in viaggio, di mettersi alla guida a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi sulle condizioni meteo attese così come, durante il viaggio, di aggiornarsi sulle condizioni del traffico e fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.Per la sicurezza dei viaggiatori tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e di viabilità, insieme all’indicazione di interruzioni e itinerari alternativi, saranno veicolate attraverso i canali istituzionali e social di Anas.

