Cade una seggiovia sui Pirenei, 10 feriti

il fatto

Un incidente su una seggiovia nella stazione sciistica di Astun, sul lato spagnolo dei Pirenei, ha provocato questo pomeriggio 10 feriti, di cui 2 gravi. Secondo l’ultimo bilancio stilato dalle autorità, dunque, il numero dei feriti è inferiore rispetto alle stime iniziali. In un primo momento, infatti, era stato diffuso un bollettino che stimava in quasi 50 il numero delle persone ferite, di cui 17 gravi. La Guardia Civil ha reso noto che una cabina si è staccata dalla struttura portante della seggiovia a 15 metri di altezza. Ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente, ma il governo d’Aragona ha fatto sapere attraverso una nota che il guasto è avvenuto in una delle pulegge.

