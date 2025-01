Tregua tra Israele e Hamas, entrati a Gaza i primi camion con gli aiuti umanitari

medio oriente

I primi camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza pochi minuti dopo l’inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. “Un cessate il fuoco è finalmente entrato in vigore a Gaza alle 11:15 di oggi. I primi camion di rifornimento hanno iniziato ad arrivare solo 15 minuti dopo”, ovvero alle 10:30 ora italiana, ha scritto Jonathan Whittall, capo ad interim dell’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (Ocha) per territori palestinesi occupati. Circa 200 camion, tra cui 20 carichi di carburante, sono passati dal valico di Kerem Shalom controllato da Israele, hanno riferito due fonti egiziane citate dal Times of Israel, in attesa del completamento dei lavori di manutenzione e riparazione al valico di Rafah nella parte meridionale di Gaza dall’Egitto.