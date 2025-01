Violenza sui treni, capotreno aggredita nei pressi della stazione di Gioia Tauro

l’episodio

GIOIA TAURO Aggressione nei pressi della stazione di Gioia Tauro nei confronti di una delegata Rsu e capotreno. L’episodio viene condannato dalla Fit Cisl Calabria che «esprime la sua più ferma condanna» ed esprime alla vittima «solidarietà e vicinanza». «Un episodio di violenza – si legge nella nota – che ha messo in pericolo non solo la sicurezza fisica della lavoratrice coinvolta, ma anche quella dei colleghi e delle persone che viaggiavano oggi sul treno IC 1963 nelle vicinanze della stazione di Gioia Tauro. Questo atto è l’ennesima dimostrazione di un fenomeno che ormai sta raggiungendo livelli insostenibili e inaccettabili. Chiediamo con forza che per garantire la sicurezza del personale ferroviario che giornalmente con serietà e senso del dovere, vengano rese operative le misure contenute nel Protocollo anti-aggressioni, siglato nel Marzo 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dell’Interno, Conferenza Stato-Regioni, Anci, associazioni datoriali del settore organizzazioni sindacali. Protocollo che è rimasto fermo per oltre due anni al MIT e le cui misure, se fossero già state rese operative, avrebbero potuto evitare episodi come quello accaduto.

Per questo sollecitiamo la ripresa immediata in modalità no-stop dei tavoli di confronto attivi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Chiediamo alla nostra struttura nazionale di mettere in campo tutte le azioni del caso, sollecitando interventi rapidi e concreti, inclusi il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e del personale di sicurezza nelle stazioni e sui treni, continuando a investire sulla formazione per gestire le situazioni di emergenza e chiediamo altresì che vengano messe in campo, possibilmente unitamente alle altre organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario, iniziative “visibili” di sensibilizzazione nei confronti delle aziende del settore, istituzioni, passeggeri, cittadini, associazione pendolari, ecc., affinché il fenomeno venga affrontato e risolto. L’aggressione ai danni della nostra delegata è un attacco al diritto di lavorare in sicurezza. La Fit Cisl Calabria non accetta che la violenza diventi parte della quotidianità dei lavoratori del trasporto. La sicurezza sul posto di lavoro deve essere una priorità assoluta e deve essere garantita prima di tutto dai datori di lavoro con azioni concrete e tempestive».

