Maratona delle idee, Prodi: «Bisogna riprendere a fare la politica»

il commento

ROMA In Europa «il solo paese che va bene è l’unico paese socialista, ed è la Spagna, che con tutte le difficoltà interne sta dimostrando una vitalità molto forte. Ritengo che ha riconquista del centrosinistra si fa solo proponendo le riforme. Ma non c’è un un dialogo strategico tra i socialisti spagnoli e quelli italiani, francesi e europei. Il problema italiano è molto forte perché il gruppo italiano è il più numeroso nel raggruppamento, e quindi c’è una responsabilità nel prendere alcuni punti fondamentali e fare una battaglia. Se uno fa una battaglia contro l’unanimità da cui deriva la paralisi dell’Europa la gente smette di votare la destra. Bisogna riprendere a fare la politica». Lo ha detto Romano Prodi intervenendo in collegamento alla Maratona delle idee del Pd, organizzata a Montecatini Terme (Pistoia) dall’europarlamentare Dem Dario Nardella.