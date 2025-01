Non ammissibile il referendum per l’abrogazione dell’autonomia: le reazioni

la decisione

ROMA «La decisione della Consulta sulla non ammissibilità del referendum per l’abrogazione della legge Calderoli è la naturale conseguenza della sentenza della stessa Corte che a dicembre 2024 ha di fatto demolito la legge sull’Autonomia differenziata voluta dal centrodestra. Una legge pessima per il nostro Paese, che aumenterebbe ancora di più le disuguaglianze territoriali e sociali. In Parlamento continueremo a dare battaglia per evitare le forzature della destra e bloccare le intese avviate con le regioni del nord». Lo dice il senatore dem Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd. «Il regionalismo cooperativo – sottolinea – è virtuoso perché stabilisce correttamente i livelli essenziali delle prestazioni e riconosce il principio di sussidiarietà; in mancanza di questi aspetti qualificanti rischia di diventare ‘un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale».

Soddisfatto Luca Zaia: «Con questa nuova sentenza la Corte Costituzionale mette fine alla vicenda referendaria con l’assoluta imparzialità che deve esserle propria. Questo pronunciamento contribuisce a chiarire ogni dubbio sul percorso dell’autonomia, che continuerà a svilupparsi nel pieno rispetto della Costituzione, delle indicazioni della Consulta e del principio di Unità nazionale, mantenendo al centro i valori di sussidiarietà e solidarietà». Lo scrive su Facebook il presidente del Veneto.

«Come, insieme ad altri, mi era capitato di segnalare, il nodo insuperabile per l’ammissibilità del referendum sull’autonomia come riformulato dalla Cassazione era costituito dalla mancanza di chiarezza del quesito che avrebbe portato a un anomalo plebiscito su un articolo della Costituzione». Così il costituzionalista Stefano Ceccanti sulla decisione della Consulta di non ammissibilità del referendum.