Fuga di gas a Catania, crolla palazzina: 14 feriti

dal nazionale

Sale a 14 il numero delle persone rimaste ferite nell’esplosione e crollo di una palazzina di tre piani avvenuta questo pomeriggio nel rione San Giovanni Galermo, alla periferia nord di Catania. “Al momento sono 14 i feriti, di cui uno in serie condizioni” spiega Francesco Cantarella, comandante Nucleo radiomobile carabinieri di Catania. Verifiche sono in corso sulla possibilità di una persona dispersa: i vigili del fuoco stanno terminando di spegnere le fiamme, poi potranno procedere all’ispezione. Sul posto vigili del fuoco, le squadre Usar di ricerca e soccorso, unità cinofile, carabinieri e polizia. In arrivo anche le squadre dei comandi dei vigili del fuoco di Palermo e Messina. Il crollo della palazzina è avvenuto intorno alle 19 mentre dalle 17 circa operai dell’azienda del gas erano a lavoro nella zona per la segnalazione di una fuga.