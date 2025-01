Rapimento della piccola Sofia, Meloni: «Un plauso alle forze dell’ordine»

il caso

COSENZA «Il nostro sentito ringraziamento agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza per aver ritrovato e riportato ai genitori la neonata rapita in ospedale. Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca. Un abbraccio alla mamma e al papà e un augurio di buona vita alla piccola Sofia». Così sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la notizia del ritrovamento della neonata rapita dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza ieri sera.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato