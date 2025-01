Scoperto (tra i rifiuti) un arsenale di armi a Catania

il fatto

CATANIA Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno sequestrato 25 grammi di cocaina e un arsenale, con l’ausilio dei cani poliziotto Maui e Ares, durante delle perquisizioni nel rione Zia Lisa. La droga era nascosta sotto il vano scala di un condominio, le armi in un’intercapedine adibita a scolatoio in un’area di vegetazione incolta alle spalle dello stabile, piena di rifiuti di ogni genere. In un borsone sportivo nascosto sotto un grande tappeto la polizia ha trovato una pistola calibro 9 con due caricatori pieni di munizioni, risultata essere stata rubata nel 2022 a Reggio Calabria, e armi non censiti dalla banca dati: un’altra pistola calibro 9×21 con matricola abrasa, un revolver 357 Magnum e un Kalashnikov munito di caricatore rifornito e 675 munizioni di vario calibro. Inoltre, nel borsone c’erano anche due radioline ricetrasmittenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro e sarà analizzato da personale competente per gli accertamenti balistici della locale polizia Scientifica.

