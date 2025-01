Calunniò Lumumba, definitiva la condanna per Amanda Knox

caso meredith

E’ definitiva la condanna per Amanda Knox accusata di calunnia ai danni di Patrick Lumumba nell’ambito della vicenda legata all’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Lo hanno deciso i giudici della prima Sezione di Cassazione che hanno fatto passare in giudicato la pena, già scontata, a tre anni di carcere per la cittadina americana. Si è detta «delusa e amareggiata» Amanda Knox dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a suo carico per calunnia a Patrick Lumumba. Lo ha fatto parlando con i suoi avvocati. Knox ha atteso la sentenza negli Usa.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato