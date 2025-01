Manovra, al via i rincari: aumenta il costo delle sigarette

i provvedimenti

ROMA Aumentano i prezzi delle sigarette ma non su tutti i marchi. In media circa 20 cent a pacchetto. Come stabilito dalla manovra 2023, rivista da quella 2024, il prezzo viene infatti ritoccato al rialzo. E l’aumento riguarda anche il tabacco trinciato e i sigari. I nuovi prezzi sono diponibili sul sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e su quello della federazione tabaccai, Fit.

Così molte marche (Marlboro e Merit ad esempio) si portano a 6,50 euro pacchetto mentre chi ama “l’antico toscano sigaro nostrano del Brenta 1763 il Doge” dovrà sborsare per la confezione da 3, 13,30 euro. Le variazioni dei prezzi riguardano complessivamente 114 marche di prodotti del tabacco lavorato.

«Si comunica che i prodotti riportati nel listino, già pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), – spiega Fit sul suo sito – subiranno una modifica tariffaria che entrerà in vigore dal 23 gennaio 2025. Si evidenzia che, in data odierna, limitatamente alle marche oggetto del cambio tariffa, sono inibite la vendita Cash & Carry (le vendite agli utenti professionali) e le levate suppletive (straordinarie e urgenti) per le quali sia stata fatta richiesta nella medesima giornata di oggi».

