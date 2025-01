Vibo, controlli della Polizia a Moderata Durant: rinvenuto un coltello e denunciata una persona

sicurezza

VIBO VALENTIA Nell’ambito di pianificati servizi predisposti dal Questore di Vibo Valentia, Dott. Rodolfo Ruperti, la Polizia di Stato, in un’azione sinergica con le altre Forze dell’Ordine, ha intensificato l’attività di controllo del territorio, soprattutto in alcune zone della città, al fine di prevenire la commissione di reati di natura predatoria e contro il patrimonio, e altre forme di criminalità diffusa. L’intensificazione di tali controlli in alcune aree si è sviluppata anche all’esito di un incontro intercorso tra rappresentanti del comitato di quartiere “Moderata Durant”, il Questore Ruperti e il Dirigente delle Volanti, durante il quale i cittadini avevano manifestato le loro preoccupazioni per i diversi furti verificatisi proprio in quella zona. Situazione che ha portato ad uno specifico piano di implementazione dell’attività di prevenzione e vigilanza nella zona di Moderata Durant, volto a garantire una maggiore sicurezza e tranquillità alla cittadinanza.

Oltre mille controlli

I servizi all’uopo predisposti hanno visto impegnati equipaggi della Squadra Volante della Questura, agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” di Vibo Valentia, nonché pattuglie di altre Forze dell’Ordine, portando nel giro di poco tempo ad un notevole numero di controlli, che ha permesso di prevenire la commissione di ulteriori reati contro il patrimonio in quella zona. Negli ultimi mesi, i controlli effettuati nel quartiere di Moderata Durant e nelle zone immediatamente limitrofe sono stati oltre 1.000. Proprio nella zona di Moderata Durant, inoltre, nei giorni scorsi agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo una persona. L’atteggiamento sospetto portava gli operatori a sottoporlo a perquisizione personale e veicolare, il cui esito consentiva così di rinvenire, all’interno dell’autovettura, un coltello di cui la persona non forniva alcuna giustificazione. Motivo per il quale si procedeva al sequestro del coltello e alla conseguente denuncia del soggetto alla competente Autorità giudiziaria.

Emessi due fogli di via obbligatorio

Sempre in relazione alle attività connesse alla prevenzione di reati, sono stati inoltre emessi dal Questore, in esito ai controlli effettuati dai dispositivi predisposti e sulla base delle istruttorie e delle valutazioni effettuate dalla Divisione Anticrimine della Questura, due fogli di via obbligatorio nei confronti di due persone, con precedenti specifici in reati contro il patrimonio, visti aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni, e senza fornire un giustificato motivo circa la loro presenza nella zona. Analogo provvedimento era stato adottato nei confronti di altri due soggetti, controllati da personale della Squadra Volante della Questura nei quartieri limitrofi alla zona di Moderata Durant, che non avevano addotto alcuna giustificazione circa la loro presenza sul territorio e che erano già gravati da precedenti di polizia. Il foglio di via obbligatorio è un provvedimento con cui si ingiunge a coloro che non hanno un legame con il territorio, sia esso lavorativo, di residenza o altro, di abbandonare il Comune ove sono stati controllati, dando sospetti sulla loro presenza sul territorio. L’attività di prevenzione pianificata ha così permesso di constatare che nell’ultimo periodo nella zona di Moderata Durant non si sono verificati episodi di furto.