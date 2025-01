‘Ndrangheta al Nord, il pg: «Spartizione dei territori decisa in Calabria»

l’intervento

VENEZIA «In Veneto c’è stato un lieve aumento del fenomeno criminoso in generale, con la diminuzione dei reati contro la pubblica amministrazione e la criminalità organizzata, ma solo perché sono più difficili da investigare, anche per la carenza degli organici». Lo ha dichiarato stamani il Procuratore generale di Venezia, Federico Prato (nella foto di copertina insieme al governatore del Veneto Luca Zaia), alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello. A preoccupare sono in particolare i reati sessuali e di stalking, che hanno registrato un’impennata del 43%. «Occorre mantenere una particolare attenzione sul fenomeno – ha ravvisato Prato -, anche con riferimento ai minorenni. C’è un tendenziale aumento di denunce, ogni Procura si è dotata di un gruppo di lavoro specializzato, molto orientato in questo settore», ha concluso. Il crimine organizzato in Veneto è in grande aumento, con il radicamento di più realtà criminose lungo la direttiva che collega Verona, Vicenza, Padova e Venezia. La spartizione territoriale «vede dominante la criminalità ‘ndranghetista, in particolare la cosca Grande Aracri a Padova e Vicenza», ha sottolineato Prato. I collaboratori di giustizia «hanno riferito che quando sorgono questioni di ripartizione di territori nel nord Italia, il problema viene risolto in Calabria», ha proseguito, perché «i capi calabresi raccomandano di mantenere un profilo basso al Nord, per evitare l’attenzione delle forze dell’ordine». «Ci troviamo – ha concluso il procuratore generale – di fronte a una criminalità diffusa e radicata da lungo tempo, che agisce con modalità sotterranee, difficili da indagare».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato