«Preoccupa la proposta della Lega di far uscire l’Italia dall’Oms: sarebbe una follia»

l’intervento

LAMEZIA TERME “La proposta della Lega di fare uscire l’Italia dall’Organizzazione mondiale della sanità ha destato un’ondata di preoccupazione tra gli esperti. Si tratta di una vera e propria follia politica. Le intenzioni di chi, in un momento di emergenza sanitaria globale, propone di abbandonare una delle istituzioni internazionali più importanti per la salute pubblica, possono essere definite solo in questo modo”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Pd Amalia Bruni, neurologa e membro del Tavolo nazionale delle demenze. “L’OMS, infatti – aggiunge – non è solo un organismo di regolamentazione, ma una rete di supporto che guida la comunità mondiale nella prevenzione e gestione di malattie, nelle politiche sanitarie e nella promozione della salute a livello globale. L’idea che l’Italia possa rinunciare a far parte di tale organismo è non solo irrazionale ma pericolosa. Uscire da un’istituzione come suggerisce la Lega, seguendo le orme del presidente Usa Donald Trump, significherebbe isolarsi dal resto del mondo in un contesto sanitario che richiede più che mai cooperazione internazionale. Stanno perdendo il contatto con la realtà. Invito il ministro della Salute e il presidente dell’Istituto superiore di sanità ad intervenire e prendere posizione in maniera determinata. Credo che siano necessarie un’informativa urgente del ministro in Parlamento, e la richiesta di convocazione, da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto, della Conferenza dei presidenti delle regioni. Non possiamo certo permetterci di rinunciare agli strumenti e alle conoscenze che ci sono stati messi a disposizione da anni di lavoro scientifico e collaborazioni internazionali”. “La politica della Lega – dice ancora Amalia Bruni – va in una direzione che mette a rischio non solo la salute dei cittadini italiani, ma anche la credibilità dell’Italia come nazione responsabile nel panorama mondiale”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato