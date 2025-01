il messaggio

CATANZARO Il Presidente di Ance Calabria, Roberto Rugna, e il vice presidente nazionale Giovan Battista Perciaccante esprimono la propria solidarietà a Giuseppe Sammarco, presidente provinciale di Ance Crotone, vittima di un atto intimidatorio avvenuto nella serata di venerdì. Un mezzo di cantiere di proprietà di Sammarco è stato dato alle fiamme all’interno di un parcheggio situato vicino a una pizzeria molto frequentata intorno alle ore 21. Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni a persone, ma solo a beni materiali. “Questo episodio, seppur grave, non intacca la determinazione e l’impegno di Giuseppe Sammarco nel suo lavoro quotidiano”, ha commentato Roberto Rugna. “A nome di Ance Calabria e dei presidenti territoriali, esprimo la nostra totale solidarietà e vicinanza al presidente Sammarco. Atti di questa natura non devono mai distogliere l’attenzione dai progetti e dalle iniziative che stanno contribuendo alla crescita della nostra regione”. “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, che stanno seguendo il caso con la massima attenzione. Rinnoviamo la nostra piena fiducia consapevoli che resteranno sempre vigili sul territorio, a tutela della sicurezza di imprenditori come Sammarco, che fanno del rispetto delle regole e della legalità un valore fondamentale della propria attività e del proprio approccio alle istituzioni e alla comunità”, ha dichiarato Rugna, ribadendo, infine, l’impegno di Ance Calabria a favore della legalità e del sostegno alle imprese locali. “Episodi come questi non devono in alcun modo fermare il lavoro costante e positivo che caratterizza le nostre comunità”. Alla solidarietà del presidente Rugna si affianca quella di Giovan Battista Perciaccante, vicepresidente nazionale ANCE con delega al Mezzogiorno e Isole: “Sono vicino al collega Giuseppe Sammarco, sicuro che questo episodio non fermerà la sua determinazione e il suo impegno. Davanti a queste ingiustizie, si rafforza la nostra volontà di lottare per la legalità e la sicurezza del nostro territorio”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato