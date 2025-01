Dopo oltre tre anni e mezzo Catanzaro riabbraccia il suo “tesoro” naturalistico

dai territori

CATANZARO Dopo 3 anni e mezzo riapre, parzialmente, la Pineta di Siano, il principale “polmone verde” di Catanzaro, che nell’estate del 2021 venne devastato da un incendio di grandissime proporzioni. A varcare il cancello di ingresso il sindaco Nicola Fiorita e il dg dell’azienda regionale Calabria Verde Giuseppe Oliva: la riapertura, sia pure parziale, rappresenta sicuramente un notevole passo avanti per il ritorno alla fruizione dei catanzaresi di una pineta che è uno straordinario patrimonio naturalistico dell’intera Calabria.

L’intervento del sindaco

Fiorita ha ricordato che «la riapertura è parziale ma i lavori continueranno nei prossimi giorni. Ringrazio il direttore Oliva per l’attenzione che ha sempre dimostrato per la città, in particolare verso la Pineta di Siano. Nei prossimi giorni ci vedremo per riflettere anche su come proseguire questa collaborazione. In tanti hanno lavorato per raggiungere questo risultato, che era davvero uno dei grandi nostri obiettivi. Correndo il rischio di dimenticare qualcuno ricordo i consiglieri comunali Raffaele Serò, Alberto Carpino, Emanuele Ciciarello, Gregorio Buccolieri».

L’intervento di Calabria Verde

«L’Azienda – ha commentato Oliva – si è cimentata in un’attività di recupero, in primo luogo con l’eliminazione delle piante che erano state compromesse completamente, anche con il supporto delle Università calabresi, avvalendoci di una tecnica ingegneristica di messa a terra dei tronchi con cui abbiamo messo in sicurezza l’intero costone a ridosso dell’ingresso principale. Sono stati tagliati 10mila alberi che erano stati distrutti ma altrettanti semi di sughera, leccio e altre specie resistenti di flora mediterranea sono stati messi a dimora, e già si può vederne l’attecchimento, con le piantine verdi che danno copertura al suolo». Infine, su facebook il messaggio del consigliere comunale Alberto Carpino, che, anche dall’alto della sua esperienza di agronomo molto apprezzato oltre i confini catanzaresi, si è speso moltissimo negli ultimi anni per far riaprire la pineta di Siano: «Dopo la ferita non ancora rimarginata inferta al polmone verde di Catanzaro oggi è il momento di fare festa. Sono già iniziati gli interventi di riforestazione e pian piano riusciremo a portare la pineta al suo antico splendore».

