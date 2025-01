Pirossigeno Cosenza, che beffa: si fa raggiungere a 8 secondi dalla fine. Contro il Petrarca finisce 4-4

futsal serie A

POLICORO Tanta amarezza in casa Pirossigeno Cosenza. Dopo essere tornata in vantaggio a 32 secondi dal termine con il secondo centro di giornata di Trentin, i lupi, quando di secondi ne mancano addirittura 8, subiscono il gol del definitivo 4-4 di Victor Mello al termine di una gara molto molto emozionante con il Vinumitaly Petrarca. Di positivo il quinto risultato utile consecutivo, che consente quantomeno di proseguire la striscia senza sconfitte.

Prima conclusione del match dopo meno di un minuto ad opera di Molaro, si distende Del Ferraro a deviare in corner. Minuto 3: salvataggio miracoloso sulla linea di Fellipe Mello sul tiro a botta sicura di Mateus. Passano agli ospiti con il gol di Giampaolo al 7′. Il 20 del Petrarca approfitta di una disattenzione della retroguardia rossoblù, che lo lascia solo soletto sugli sviluppi di un calcio piazzato. A un passo dall’immediato pareggio la Pirossigeno Cosenza: il destro di Bavaresco si stampa sulla traversa a Feverati ormai battuto. Gioia rinviata solo di qualche secondo perché il pari arriva su un destro al fulmicotone del solito Anderson Cabeça, al dodicesimo centro stagionale. La ribaltano i lupi con la rete di Trentin, bravo a girarsi e a trafiggere l’estremo difensore veneto. Ci prova Del Ferraro a sorprendere il collega poco prima dell’intervallo ma Feverati si salva in corner. Contropiede letale dei lupi e Marchio, assistito da Trentin, fa 3-1 a 18 secondi dalla sirena della prima frazione di gioco.

Parte forte il Petrarca nella ripresa costruendo subito un paio di occasioni sventate da Del Ferraro e un intervento sulla linea di porta di Jefferson. Al terzo gli ospiti accorciano le distanze con Rafinha ma il gol è viziato da un fallo evidente non ravvisato dal direttore di gara. Ancora un minuto e il Vinumitaly fa addirittura 3-3 con Molaro. Partita di nuovo in equilibrio. Ci pensa poi il portierone rossoblù ad evitare a Victor Mello di siglare il gol del vantaggio ospite. Chance per i lupi sui piedi di Adornato che calcia sul fondo il pallone del possibile 4-3. Tentativo di Cabeça al 14′ sul quale si fa trovare pronto con una parata di piede Feverati. Occasionissima per la Pirossigeno fallita con Marchio che a porta sguarnita fallisce l’appuntamento con il nuovo vantaggio. Doppio miracolo del portiere ospite ad un minuto dal termine con il Cosenza proiettato in avanti alla ricerca del 4-3. Succede di tutto negli ultimi istanti di gioco con il vantaggio rossoblù di Trentin (doppietta per lui oggi) vanificato dal definitivo 4-4 siglato da Victor Mello.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-VINUMITALY PETRARCA 4-4 (pt 3-1)

COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Jefferson, Cabeça. Golia, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipinho. All. Tuoto

PETRARCA: Feverati, Molaro, Rafinha, Victor Mello, Gargantini. Basile, Lucacel, Bernabei, Fellipe Mello, Giampaolo, Alves. All. Giampaolo

ARBITRI: Andrea Cini di Perugia e Andrea Antonio Basile di Torino. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

MARCATORI: 07’03” pt Giampaolo (P), 09’35” pt Cabeça (C), 12’09” pt e 19’32” st Trentin (C), 19’42” pt Marchio (C), 03’56” Rafinha (P), 04’47” st Molaro (P), 19’52” st Victor Mello (P)

NOTE: gara disputata al PalaErcole di Policoro alle ore 20:45 di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 04’51” pt Rafinha (P), 07’01” pt Bavaresco (C), 03’56” st Tuoto (All. Cosenza), 19’52” st Jefferson (C).

