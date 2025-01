Dirigenza della Regione Calabria, si profilano nuovi meccanismi di accesso: sì ai concorsi per soli esami

il provvedimento

REGGIO CALABRIA Nuove regole per l’accesso alla dirigenza della Regione. A prevederle è una proposta di legge depositata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Pierluigi Caputo, proposta di legge finalizzata a modificare l’attuale disciplina. Al momento – secondo quanto prevede l’articolo 29 della legge regionale 7 del 1996 – l’accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ma adesso, con il testo Caputo – si legge nella relazione illustrativa – si prevede la possibilità di bandire concorsi anche per soli esami. Inoltre si punta anche a razionalizzare e a contenere la spesa legata al personale, tanto è vero che la Pdl Caputo prevede “la riduzione a tre mesi, in luogo degli attuali otto, del ciclo di attività formativa, da parte dei vincitori del concorso. Infine, si dispone “l’abrogazione della norma che impone di prevedere nel Piano dei Fabbisogni il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale nella percentuale massima del 50% dei posti disponibili mediante corso concorso”.

Oiv e Sorical

Il testo inoltre contiene anche altre disposizioni, come quella che praticamente, sempre ai fini del contenimento della spesa, impone a tutti gli enti strumentali della Regione di avvalersi dell’Oiv (l’Organismo indipendente di valutazione) dell’amministrazione “ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo nonché della valutazione della performance”, o la norma che autorizza la Sorical “a procedere all’assunzione del personale appartenente ad imprese private operanti nel settore dei servizi idrici e ricompreso nelle tabelle trasmesse da Sorical alle organizzazioni sindacali il 23 marzo 2005”, con la salvaguardia delle attuali condizioni contrattuali. La proposta di legge di Caputo è stata assegnata alla prima Commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito alla seconda Commissione per il parere finanziario. (a. c.)

