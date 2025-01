Drammatica liberazione di due ostaggi israeliani. «Immagini dell’orrore»

il fatto

TEL AVIV Gli ostaggi israeliani Arbel Yehud e Gadi Moses sono stati consegnati da Hamas e la Jihad Islamica alla Croce Rossa. Le immagini trasmesse da al Jazeera mostrano il volto terrorizzato di Arbel mentre riesce a camminare a malapena a causa della folla eccezionale che preme sul cordone di terroristi che la protegge nel passaggio verso i veicoli della Croce Rossa.

L’intera cerimonia di consegna degli ostaggi si è svolta in un clima di tensione. Yehud e Moses sono arrivati al punto di rilascio a Khan Younis, nel sud di Gaza, sui veicoli della Jihad islamica palestinese, che procedevano a fatica per via dell’enorme folla di miliziani e civili.

Una folla di civili li aspettava all’esterno della casa distrutta del leader di Hamas Yahya Sinwar ucciso dall’Idf nell’ottobre scorso. Molti sventolavano bandiere di Hamas e della Jihad islamica e in tanti, sfidando il pericolo, si sono arrampicati sugli edifici bombardati e rimasti pericolosamente in bilico sul vuoto. Le bandiera di Hamas e della Jihad islamica palestinese sono dovunque e lo spiazzo è gremito di miliziani armati. Si tratta del primo rilascio di ostaggi che avviene nel sud di Gaza.

Yehud, Moses e i cinque ostaggi thailandesi sono usciti dai veicoli della Jihad islamica palestinese a Khan Younis nel sud di Gaza circondati dalla folla intorno al convoglio, con urla e fischi. Yeud, ostaggio tedesco-israeliana di 29 anni, è stata costretta a camminare pressata tra la folla verso la Croce Rossa. Lo riferisce al Jazeera mostrando «immagini drammatiche del trasferimento». Moses, 80 anni, è stato protetto dai miliziani di Hamas dall’enorme pressione della folla che lo pressava da vicino.

Successivamente, l’esercito israeliano e lo Shin Bet hanno confermato che i due ostaggi israeliani e i cinque thailandesi sono stati consegnati alla Croce Rossa, e sono stati portati al punto di incontro con l’esercito israeliano dentro la Striscia di Gaza. L’Idf ha informato che i sette sono ora nelle sue mani.

«Immagini dell’orrore», la protesta di Israele

Il governo di Israele ha inviato ai mediatori del Qatar un messaggio furibondo per le modalità del rilascio di Arbel Yehud e Gadi Moses, costretti a muoversi schiacciati dalla folla e nel caos prima di essere consegnati alla Croce Rossa, definendo i filmati arrivati dal Khan Younis »immagini dell’orrore». Lo riferiscono i media israeliani.

«Vedo con grande gravità le immagini sconvolgenti durante il rilascio dei nostri rapiti. Questa è un’ulteriore prova della crudeltà impensabile dell’organizzazione terroristica Hamas. Esigo che i mediatori assicurino che immagini simili non si ripetano e garantiscano la sicurezza degli ostaggi. Chiunque osi fare del male ai nostri rapiti, avrà la sua punizione». Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. (Ansa)

