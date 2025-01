La mamma della piccola Sofia ringrazia i giornalisti e le Tv ma adesso sceglie e chiede il silenzio

l’intervento

COSENZA «Quale difensore della Sig.ra Valeria Chiappetta, insieme alla mia assistita, desidero esprimere la nostra gratitudine a tutti i giornalisti e ai programmi TV che si stanno occupando della vicenda. Tuttavia, in questo momento riteniamo più opportuno non rilasciare interviste riguardo ai fatti in oggetto e al procedimento penale in corso. La Sig.ra Valeria Chiappetta desidera dedicarsi esclusivamente ai suoi figli e ritrovare serenità, mentre la scelta di mantenere il riserbo su qualsiasi iniziativa di parte è finalizzata a tutelare al massimo i diritti della mia assistita e garantire il corretto svolgimento delle indagini, che restano attualmente in corso nei confronti di entrambi gli indagati». Così Chiara Penna, avvocata di Valeria Chiappetta, la mamma della piccola Sofia, rapita per alcune ore e poi ritrovata a Cosenza.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato