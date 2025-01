«Tornare in Senegal e aprire un allevamento». Il sogno di Dahoud diventa realtà grazie al dottor Martino

la storia

“Tornare in Senegal e aprire un allevamento di pulcini”. Un sogno diventato realtà quello Dahoud, un giovane senegalese con la passione per la terra e gli animali, grazie all’amicizia instaurata con Francesco Martino, urologo originario di Catanzaro, e alla generosità del professionista conosciuto fuori dall’ospedale di Chiari, nel Bresciano, dove il professionista ha lavorato dal 1988 al 2022. Una conoscenza che si è trasformata in una profonda amicizia, e che adesso potrebbe trasformarsi in un film. La storia viene raccontata dal Giornale di Brescia.

Dopo aver supportato economicamente Dahoud – per lui era impossibile chiedere l’elemosina fuori dall’ospedale durante la pandemia – il dottor Martino ha deciso di contribuire a realizzare il sogno del giovane acquistando in Senegal il terreno per la fattoria che ospita oggi un allevamento con migliaia di pulcini, capre, conigli e diverse piante da frutto. Una fattoria-rifugio dove Dahoud ha accolto cinque bambini che vivevano per strada, li ha iscritti a scuola e oggi offre loro una nuova possibilità di vita. La storia di una straordinaria amicizia che potrebbe presto arrivare sul grande schermo grazie al regista Luca Rabotti.

