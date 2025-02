Lombardo: «Curcio è un profondo conoscitore del territorio»

il commento

REGGIO CALABRIA «Buon lavoro a Salvatore Curcio, profondo conoscitore del territorio catanzarese. La sua lunga esperienza consentirà alla Procura di Catanzaro di proseguire sulla strada tracciata da Nicola Gratteri, garantendo risposte importanti nel contrasto a fenomeni criminali di tipo mafioso insidiosissimi ed in continua evoluzione». Lo afferma il procuratore della Repubblica facente funzioni di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, in occasione dell’insediamento del nuovo procuratore della Repubblica di Catanzaro Salvatore Curcio. «La Procura della Repubblica di Reggio Calabria – prosegue – garantirà al collega Curcio, ed all’Ufficio giudiziario da lui diretto, continuo supporto nelle indagini collegate, immediate interlocuzioni ed efficace coordinamento investigativo. Siamo tutti consapevoli che la ‘Ndrangheta è un fenomeno unitario che va contrastato con assoluta determinazione e costante impegno. Solo lavorando insieme si raccolgono i risultati di straordinario rilievo che la magistratura calabrese ha raggiunto negli ultimi anni. Ha perfettamente ragione il procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo quando sottolinea che di mafia, e delle relative azioni di contrasto, si parla troppo poco. Il silenzio diventa un enorme problema, quando allontana la percezione del fenomeno dalla sua effettiva portata». «Tocca alla magistratura – afferma Lombardo – garantire risposte giudiziarie autorevoli alle istanze di giustizia, che siano in grado di favorire la diffusione di una cultura della legalità che stabilizzi virtuosi percorsi antimafia. In questo difficilissimo compito non possiamo essere lasciati soli. Voglio, infine, ringraziare Vincenzo Capomolla per il lavoro che ha svolto nel periodo di reggenza, dimostrando una straordinaria sensibilità umana e una grandissima disponibilità al confronto ed al dialogo».