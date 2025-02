Incitavano alla jihad sui social, 11 arrestati

IL CASO

MADRID Agenti della guardia civile hanno arrestato 11 persone in Spagna, fra le quali un minorenne, in due operazioni antiterrorismo condotte nelle province di Madrid, di Pontevedra, nel nord ovest della penisola, e di Toledo, in Castiglia-La Mancia. Gli arrestati sono ritenuti dagli inquirenti ‘influencers’ della jihad, che facevano opera di proselitismo sulle reti sociali. Mentre le tre persone arrestate a Toledo sono accusate di far parte di una cellula che incitava al terrorismo islamico. Alcuni dei fermati avevano un’intensa attività sui social, con decine di migliaia di followers. Le operazioni sono state realizzate grazie alla stretta collaborazione fra la guardia civile spagnola e la Direzione di vigilanza del territorio marocchino e con l’appoggio dell’Europol. Come attività di facciata, gli arrestati postavano sui social video e pubblicazioni sull’allenamento fisico attraverso esercizi callistenici o di difesa personale, che veicolavano “slogan con un forte potere di indottrinamento e di radicalizzazione”. E “impiegavano a tali fini materiale multimediale dell’organizzazione terrorista Daesh”, in particolare sull’esecuzione di attacchi suicidi da parte di cellula terroriste in zone di conflitto, secondo gli investigatori.