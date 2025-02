Maltempo in Calabria, riunione in prefettura a Catanzaro sul dissesto idrogeologico

l’incontro

CATANZARO Riunione in Prefettura oggi pomeriggio sul dissesto idrogeologico, stato di fiumi, torrenti e reticolo idrografico in generale, dopo la forte ondata di maltempo di ieri, per una puntuale ed incisiva azione di stimolo e coordinamento nei confronti di tutti i soggetti interessati. A darne notizia è Castrese De Rosa, prefetto di Catanzaro. «Occorre una mirata attività di prevenzione e programmazione da svolgere in “tempo di pace” perché ad allerte in atto l’unico obiettivo da perseguire resta quello di attuare quanto prescrivono le pianificazioni comunali di protezione civile e salvaguardare l’incolumità delle persone. E’ stato chiesto a tutti gli enti competenti (Regione, Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, Calabria Verde, Autorità di Bacino) un maggiore raccordo operativo sulle priorità da affrontare e sulle maggiori criticità da risolvere», ha sostenuto il prefetto.

