Crotone, i carabinieri sequestrano 8 chili di piante di marijuana in un’area di periferia

CROTONE I carabinieri della stazione di Crotone hanno proceduto al sequestro di un ingente quantitativo di piante di marijuana e numerosi macchinari di origine sospetta. Pochi giorni fa, in un’area della periferia cittadina, i carabinieri della locale stazione hanno sequestrato circa 8 kg di piante di marijuana e una serie di oggetti di uso estetico-sportivo, tra cui svariati macchinari per massaggi, una telecamera e una macchina spara palloni. Il rinvenimento è avvenuto grazie alla segnalazione della proprietaria dell’immobile, attualmente disabitato, che fatta l’inquietante scoperta, insospettita dalla presenza di questi oggetti, ha immediatamente contattato i carabinieri. L’ipotesi è che possa trattarsi di refurtiva abbandonata, ma gli accertamenti sono ancora in corso.