La pellicola su Denis Bergamini premiata come miglior corto al festival Gold Awards di Hollywood

COSENZA Continua a mietere successi il documentario del regista cosentino Franco Gallo “𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬 𝟏𝟖.𝟏𝟏.𝟖𝟗” sul calciatore del Cosenza calcio Denis Bergamini morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. Per quella morte è stata condanna a 16 anni di reclusione nel processo di primo grado l’ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò. Come comunicato dallo stesso Gallo sui suoi profili social, la pellicola presentata lo scorso novembre in anteprima Cosenza, è stata premiata come miglior cortometraggio-documentario al festival Gold Awards di Hollywood. La proiezione si terrà al The Hudson Theatres di Los Angeles, il cinema su Santa Monica Boulevard. «Nei prossimi giorni – scrive il regista – la mecca del cinema si tingerà di rossoblu». (f.v.)

