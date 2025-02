Catanzaro, Caserta non si esalta: «Stiamo facendo bene ma il primo obiettivo è la salvezza»

calcio serie b

CATANZARO «Sicuramente stiamo attraversando un momento positivo a livello di prestazioni e risultati, però, come dico sempre, quando finisce una partita dobbiamo pensare subito alla successiva. Domani ci troveremo di fronte una squadra con valori molto alti. La classifica direbbe altro, ma per me il Frosinone è una squadra forte che, come tante squadre, ha vissuto un momento negativo in questa stagione, soprattutto per i tanti infortuni avuti. Sarà una partita complicata, dobbiamo approcciarla bene per portare a casa un risultato positivo. Sarà un esame importante per dimostrare quanto siamo maturi». È un Fabio Caserta sempre più concentrato quello che si è presentato oggi in sala stampa per presentare la sfida del suo Catanzaro contro il Frosinone in programma domani pomeriggio. «Io non mi faccio prendere dall’entusiasmo nei momenti felici – ha aggiunto il tecnico giallorosso – e non mi deprimo quando le cose vanno male. Bisogna essere equilibrati. I playoff? Noi abbiamo fatto un mercato molto oculato e per me non cambia l’obiettivo: dobbiamo arrivare il prima possibile alla quota salvezza a prescindere dalla nostra attuale posizione in classifica. Poi se saremo pronti ad ambire a qualcosa di più, lo dirà il campo». Anche a Frosinone il settore ospiti sarà stracolmo, tantissimi i tifosi del Catanzaro al seguito della squadra. «E’ l’ennesima dimostrazione che anche fuori casa arrivano in tanti. Ricordo una scena bellissima a Brescia, dopo il terzo gol non ha esultato solo la nostra curva ma anche tanti catanzaresi presenti in tribuna». Sui volti nuovi: «Corradi può ricoprire più ruoli, bisogna dargli del tempo per ambientarsi. Ilie si sta integrando giorno dopo giorno, riesce a capire meglio la lingua. Ha delle qualità che potranno risultare utili, deve crescere tatticamente». Caserta ha tenuto a ringraziare il partente Brignola: «Lo conoscevo, qui ho ritrovato un uomo veramente serio e per lui non è stato facile per le problematiche che ha affrontato. Mi è dispiaciuto tanto che sia andato via, ma comprendo la sua scelta. In questi mesi ha dato tanto alla causa, è legato alla maglia del Catanzaro. Gli faccio un forte in bocca al lupo». (redazione@corrierecal.it)

