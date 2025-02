Sale sull’altare e lancia 6 candelabri, panico nella Basilica di San Pietro

il fatto

E’ entrato nella Basilica di San Pietro e ha lanciato a terra, danneggiandoli, sei candelabri del 1800 del valore di circa 30mila euro che si trovavano sull’Altare centrale della Confessione. Poi è salito in piedi sull’altare. E’ quanto accaduto stamattina in Vaticano. L’uomo, un cittadino di origini romene, è stato fermato dalla Gendarmeria Vaticana e poi è stato identificato e denunciato dagli agenti dell’Ispettorato Vaticano. “Si tratta di un episodio di una persona con gravi disabilità psichiche, è stata presa in custodia dalla Gendarmeria vaticana e consegnata alle autorità italiane”. E’ quanto riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.