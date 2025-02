Succurro in visita al “Pizzini” di Paola: «Presto costruiremo la nuova palestra»

il progetto

COSENZA «Ci prepariamo a realizzare un’opera molto importante al servizio degli studenti, della comunità di Paola e dei Comuni vicini». L’ha garantito Rosaria Succurro nella sua visita all’Istituto superiore Pizzini di Paola, in cui, ha sottolineato la stessa presidente della Provincia di Cosenza, «costruiremo una nuova palestra grazie a un finanziamento di 2 milioni e 650 mila euro, con la demolizione di quella esistente». «Abbiamo scartato il recupero della palestra attuale sia perché non è sostenibile, sia perché – ha spiegato Succurro – le norme impongono altri standard dimensionali e antisismici, sia per ridurre l’impatto ambientale e avere una struttura moderna, bella e funzionale». «A seguito delle opportune valutazioni tecniche, abbiamo anche scelto – ha aggiunto la presidente della Provincia di Cosenza – di puntare sulla migliore sicurezza strutturale. Gli alunni del Pizzini di Paola potranno quindi avere una palestra regolamentare e polivalente, con la possibilità di accesso dall’esterno per manifestazioni e competizioni, anche in virtù dell’assenza di barriere architettoniche. La Provincia di Cosenza conferma grande attenzione per il futuro delle nuove generazioni e per lo sport come strumento di tutela della salute. Ancora una volta, investiamo per i giovani, per incentivare la pratica sportiva nel territorio e potenziarne la capacità attrattiva». Succurro è stata accompagnata dal dirigente tecnico della Provincia, Gianni Amelio, e dal sindaco di Paola, Giovanni Politano, «con la splendida accoglienza – ha scritto la presidente su Facebook – della dirigente scolastica Sandra Grossi, del personale e dei ragazzi» della scuola.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato