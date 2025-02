Il Banco Alimentare riparte: subito la distribuzione e da giugno la nuova sede (sempre a Montalto)

la vicenda

MONTALTO UFFUGO Banco Alimentare, si riparte. Dopo la paura per la fine di un servizio essenziale in un panorama di diffuso impoverimento e nuove povertà (qui la notizia), il polo solidaristico di Montalto Uffugo ha raggiunto in queste ore un’intesa con il comune guidato da Biagio Faragalli, che già un mese fa – ospite di In Primo Piano su L’altro Corriere Tv – aveva ribadito in prima persona l’impegno a risolvere la vicenda: adesso è stato individuato un capannone nuovo, ma nelle more il Banco continuerà ad avere sede nei vecchi locali, con una proroga sino al 30 maggio.

Dopo quella data, l’associazione si sposterà nell’altro capannone, sempre nel territorio di Montalto. Il Comune avrebbe assicurato un aiuto economico importante mettendo a disposizione dei locali di sua proprietà.

La buona notizia aggiuntiva è che i volontari inizieranno già da lunedì prossimo, 24 febbraio, la distribuzione alle famiglie e dal 1° marzo la distribuzione agli enti caritativi.

Dopo la notizia del rischio cessazione del servizio del Banco Alimentare si sono susseguiti appelli da parte di associazioni, cittadini, istituzioni e partiti politici per salvaguardare questo importante servizio.

