Terremoto politico a Paola. Si dimettono 9 consiglieri, sfiduciato il sindaco Politano: «Delusione, non rabbia»

il caso

PAOLA Nove consiglieri comunali di Paola si sono dimessi dalla carica sfiduciando il sindaco Giovanni Politano. I dimissionari sono Alfonso D’Arienzo, Giuseppe Grupillo, Renato Vilardi, Marco Minervino, Clementina Marianna Saragò, Roberto Perrotta, Emira Ciodaro, Andrea Signorelli e Sandra Serpa. Solo Serpa era, attualmente, componente della maggioranza mentre gli altri 8 erano all’opposizione. Alcuni, Minervino e Vilardi, si trovavano in minoranza dopo aver abbandonato la squadra di Politano.

Nel documento firmato dal notaio e depositato in Municipio, facendo riferimento alla normativa sullo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, si legge: «Costituendo la metà più uno dei membri del Consiglio comunale della Città di Paola, col presente atto presentiamo contemporaneamente e contestualmente le dimissioni dalla carica di consigliere comunale».

«Una mozione di sfiducia»

«Tali dimissioni, secondo la volontà dei comparenti – aggiungono i firmatari – rappresentano di fatto una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giovanni Politano, in considerazione della fallimentare gestione amministrativa, economica e finanziaria, nonché delle gravi inadempienze che hanno caratterizzato la sua azione di governo della città». Il sindaco di Paola, Giovanni Politano, era stato eletto a giugno del 2022, alla guida di una coalizione di liste civiche. A dicembre scorso, aveva annunciato la sua adesione a Forza Italia, con altri componenti della maggioranza. Erano gli stessi giorni in cui montava la polemica politica – sollevata dal gruppo Rete Bene Comune, guidata da uno dei consiglieri oggi dimissionari (Signorelli) – per la perdita dei finanziamenti per la costruzione del porto turistico nella città del Santo. Vicenda su cui non è escluso un focus delle Corte dei Conti.

«I sindaci passano, Paola rimane»

«Mai come in questi momenti è importante avere la capacità di non esasperare gli animi. Paola ha bisogno di pace, di pace sociale soprattutto»: inizia così il messaggio di Politano sul suo profilo fb. «Non provo sentimenti di rabbia – prosegue – ma di delusione, quelli si, chi mi conosce bene sa che non potrebbe essere diversamente. Grazie a chi con lealtà ha condiviso questo difficile percorso, supportandomi e sostenendomi sempre. Grazie a tutti i dipendenti comunali, nessuno escluso, senza il vostro contributo tutto sarebbe stato più complicato. Grazie a tutte le forze dell’ordine per come mi sono state sempre vicine in questi anni di amministrazione. I Sindaci e le Amministrazioni Comunali passano, Paola rimane, sempre, guai se non fosse così, è la mia città, è il posto più bello del mondo». (redazione@corrierecal.it)