Catanzaro, buona la prima per lo spettacolo d’esordio della rassegna dedicata a Nino Gemelli

l’omaggio

CATANZARO E non c’è bisogno di contare. “Setta, ottu, nova e decia” è un concentrato di divertimento sin dalla prima battuta, e il pubblico affezionato del Teatro Comunale di Catanzaro, nel cuore del centro storico, che ha deciso di trascorrere una serata di metà settimana alla riscoperta della tradizione teatrale catanzarese, ne esce soddisfatto e pronto per il prossimo appuntamento. Buona la prima, infatti, per “Nel segno di Gemelli”, un omaggio al grande autore, attore e regista Nino Gemelli, figura centrale del teatro dialettale calabrese. Il progetto, ideato dal direttore artistico del “Comunale”, l’attore e regista Francesco Passafaro, ha come obiettivo quello di riportare in scena l’intero repertorio di Nino Gemelli e valorizzare il dialetto catanzarese, spesso sottovalutato, ma ricco di espressività e storia. In scena “Setta, ottu, nova e decia”, che proprio nel 2025 compie 40 anni e dimostra ancora tutta la sua attualità. La commedia racconta il confronto tra due famiglie appartenenti a mondi diversi, incapaci di comprendersi nonostante il desiderio di dialogo. Il ritorno a casa di Ettore (Michele Grillone), figlio di Ubaldo (Roberto Malta) e Cristina (Valentina Lagamba), dopo gli studi universitari, diventa il pretesto per uno scontro generazionale che si sviluppa in un intreccio comico e brillante, tra fraintendimenti e contrasti culturali. Per raggiungere la stazione, fanno una sosta a casa di Filippo (Francesco Passafaro) e Rosina (Elisa Condello), i loro parenti più stretti, che si dimostrano felici di andare a prendere tutti insieme Ettorino, il loro nipote. Quando lui scende dal treno, però, si presenta con una ragazza di cui nessuno sapeva nulla e, in effetti, l’università non sta andando proprio benissimo. In scena, quindi, uno scontro non solo generazionale, ma anche tra due visioni diverse della vita e due mondi vissuti dalle famiglie in un intreccio comico e straordinariamente ritmico, grazie al talento di una squadra di attori affiatati e credibili: Francesco Passafaro, Mariarita Nicastro, Antonia Marino, Valentina Lagamba, Michele Grillone, Francesca Guerra, Roberto Malta, Stefano Perricelli, Elisa Condello. “Questa commedia è più attuale che mai – afferma Francesco Passafaro – oggi risuona in modo vibrante e forse anche più forte di prima. Viviamo questi combattimenti ogni giorno, e non sono semplici lotte tra paesi, ma si manifestano anche dentro le nostre stesse città, tra mentalità diverse. E posso dire che questa commedia porta fortemente l’influenza di un altro grande del teatro, che ha segnato il nostro percorso in questi 40 anni, ma con un’attenzione maggiore alle donne, al loro concetto, alla loro visione. E ora, stiamo preparando un convegno, un’analisi del teatro catanzarese, per capire la sua storia e come il pubblico abbia sempre risposto con tanto affetto. Il teatro è una grande tradizione, e noi vogliamo continuare a portarlo avanti con passione.” “Oggi, 40 anni dopo, possiamo dire che il nostro lavoro ha ancora tanto da dire. La commedia continua a crescere, e siamo orgogliosi di vedere come il nostro pubblico apprezzi il nostro impegno – ha detto ancora Passafaro. – In un mondo in cui si dice che il dialetto sia in declino, noi crediamo che invece sia una ricchezza da valorizzare. Ai genitori, ai bambini e a tutti coloro che si avvicinano al nostro teatro, vogliamo trasmettere l’amore per la lingua, la cultura e le tradizioni che rappresentiamo. Il dialetto è una parte fondamentale di chi siamo, e deve essere conosciuto e apprezzato.” C’è da ricordare che il progetto punta a valorizzare anche il materiale inedito su Nino Gemelli, attraverso l’organizzazione di un convegno ad hoc. Sono state rinvenute, inoltre, due commedie mai rappresentate: “Ricordi d’a ruga”, già completa di scenografia realizzata dal maestro Giovanni Marziano, che andrà in scena il 23 aprile. Il prossimo appuntamento con il Teatro Comunale è per domani, alle 18, con il Teatro Kids in scena con “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Ma c’è una grande novità: sono già aperte le prenotazioni per una replica, sabato 22 febbraio alle 20:30. Al raggiungimento delle 200 prenotazioni, la replica sarà confermata. Per prenotare il proprio posto nel cuore del centro storico, basta chiamare allo 0961 741241.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato