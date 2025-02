Catanzaro, Caserta: «I playoff? E’ ancora presto, il campionato è lungo»

calcio serie b

CATANZARO «La corsa salvezza non è chiusa, ogni gara è importante per raccogliere punti. Quella contro lo Spezia sarà una sfida dura, affronteremo una squadra in piena lotta per la serie A. Dovremo affrontarla con l’umiltà che ci contraddistingue da sempre. I playoff? È ancora presto, mancano tante partite alla fine, dobbiamo pensare solo a noi». È un Fabio Caserta concentrato quello che oggi si è presentato in sala stampa per presentare la sfida esterna di domani contro lo Spezia, terzo in classifica. Uno scontro al vertice che potrebbe dire tanto sul valore dei giallorossi in ottima promozione. «Perdiamo Pontisso – ha detto il tecnico – ma sono tutti a disposizione, tranne Compagnon e D’Alessandro. Antonini? Per noi è un giocatore importante, per domani ho qualche dubbio di formazione».

