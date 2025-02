L’ultimo abbraccio. Una folla commossa per salutare Francesco Occhiuto

i funerali

COSENZA Il grande abbraccio dei cosentini a Francesco Occhiuto. Tantissima gente ha preso parte oggi pomeriggio a Cosenza ai funerali del figlio del senatore, nonché ex sindaco della città dei bruzi, Mario Occhiuto e nipote del governatore calabrese Roberto, deceduto venerdì notte. La scomparsa di Francesco ha scosso l’intera comunità cosentina, che oggi ha voluto testimoniare tutto il suo dolore dando a Francesco l’ultimo commovente saluto. Una folla incontenibile ha partecipato alle esequie – celebrate da monsignor Leonardo Bonanno, vescovo emerito di San Marco Argentano – che si sono tenute nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa su viale Cosmai.

Hanno preso parte alla funzione anche numerose personalità politiche e istituzionali, tantissimi i sindaci arrivati a Cosenza da diverse aree della Calabria e non solo. È un passo dell’omelia pronunciata da don Giacomo Tuoto, vicario episcopale per la pastorale sociale, la promozione umana e la cura delle fragilità dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

«Abbiamo bisogno di riappacificarci, per il nostro fratello Francesco il percorso in questo mondo si è concluso troppo presto. Noi vogliamo pensare che il nostro fratello sia oggi con il Signore – ha detto durante l’omelia don Giacomo Tuoto, vicario episcopale per la pastorale sociale, la promozione umana e la cura delle fragilità dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano –. Tutte le persone qui stasera vogliono dare un abbraccio forte perché è l’unico modo per non sentirsi soli. Lascia un vuoto incolmabile, era unico e non sostituibile. Il vuoto dobbiamo tenerlo. Nel libro della Genesi, il vuoto originario viene riempito della parola di Dio. Questo vuoto deve rimanere umano ma deve diventare una pista su cui camminare per riempire di senso il mistero della sofferenza e del dolore umano. Il vuoto umano è stato riempito dall’amore traboccante che non si comprende fino a quando non si sperimenta nella vita, nell’amore dei genitori Mario e Paola, del fratello Giovanni e della sorella Maria Clara. È un amore che riempie la vita e l’esistenza. Noi oggi celebriamo la liturgia della domenica, il giorno del Signore. Davanti alle tragedie della vita, Cristo è l’unico uomo di cui ci si può fidare. Anche noi oggi davanti a questa tragedia siamo invitati a dire vale la pena confermare la validità della vita. Presto a Francesco la voce, voglio elevare con lui e per lui una preghiera capolavoro della letteratura biblica: i Salmi».

Citato durante la funzione anche il salmo 23: «il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni».

Tra i banchi tanti giovani, amici di Francesco Occhiuto e dei suoi due fratelli. Centinaia le persone fuori dalla chiesa, che, all’uscita del feretro, hanno applaudito in segno di vicinanza e di affetto alla famiglia Occhiuto. (redazione@corrierecal.it)

