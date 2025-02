Domanda unica, oltre 13 milioni per le aziende agricole calabresi

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Oltre 13 milioni di euro in arrivo nelle tasche delle aziende agricole calabresi. Lo rende noto l’Assessorato regionale all’agricoltura, guidato da Gianluca Gallo. Arcea Calabria, infatti, ha avviato la liquidazione dell’elenco n. 5 di Domanda Unica, relativo al pagamento del saldo delle pratiche che hanno ricevuto il via libera a seguito dei controlli. Le liquidazioni in corso ammontano a euro 13.204.572,11.

