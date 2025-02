Catanzaro, ritmo da capolista: nelle ultime 5 gare nessuno ha fatto meglio

calcio serie b

CATANZARO Che questo sia un momento favorevole per il Catanzaro ormai è noto. A riconoscere i meriti della squadra di Caserta è anche la Lega di serie B che attraverso un articolo ha evidenziato il cammino straordinario dei giallorossi nel campionato cadetto. Con il successo ottenuto domenica scorsa sul campo dello Spezia, le Aquile hanno scavalcato in classifica la Cremonese salendo al quarto posto. Iemmello e compagni hanno vinto quattro delle ultime cinque e dall’inizio della 23esima giornata sono la squadra ad aver raccolto più punti: 13, tre in più del Sassuolo primo della classe. Caserta continua a predicare umiltà tenendo i piedi ben saldi a terra, ma è inevitabile per i tifosi sognare in grande. Raggiunta ormai senza grossi affanni la salvezza, da qui in avanti il Catanzaro potrà concentrarsi unicamente sul raggiungimento dei playoff cercando di mantenere la quarta posizione in graduatoria, utile nella fase decisiva del torneo. Domenica si tornerà in campo al “Ceravolo” per affrontare la Reggiana, squadra alla ricerca di punti salvezza.

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato