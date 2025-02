Crotone, l’affondo di Vrenna: «Campionato falsato, o si fa la riforma o non investo più»

calcio serie c

CROTONE «E’ arrivato il momento che il Crotone dica la sua su questo campionato che ritengo falsato». Ha usato parole forti oggi il presidente della società pitagorica Gianni Vrenna nel corso di conferenza stampa indetta dopo il rinvio a data da destinarsi di Taranto-Crotone per i problemi che sta attraversando la compagine pugliese. «Si tratta di qualcosa che si ripete in ogni stagione – ha detto il patron rossoblù – e ogni volta ne fa le spese questa società che puntualmente rispetta le regole del calcio. Pochi giorni fa è uscita fuori la notizia che l’ex presidente del Chievo Verona è stato rinviato a giudizio. In quella stagione di serie A, la nostra terza consecutiva, chi ne ha pagato le spese è stato il Crotone calcio. Nella stagione che ha vinto il campionato il Catanzaro, noi secondi con oltre 80 punti abbiamo visto i playoff rinviati perché alcune squadre non erano in regola con i pagamenti. In quella circostanza siamo stati fermi per un mese, e alla prima partita in casa siamo usciti fuori. Quest’anno si sta ripetendo tutto e non sappiamo cosa succederà. Dalle informazioni che ho, probabilmente non solo il Taranto rischia l’esclusione dal campionato. Ditemi voi se questa può essere una regola del calcio. Allora mi viene da dire basta, mettiamo mano alla riforma dei campionati, non si possono avere sessanta squadre in C, non si possono fare i playoff con trenta squadre. O si fa una riforma seria in Lega Pro o il Crotone non ha più intenzione di investire. Se una cosa del genere l’avessi saputa prima, a gennaio avrei fatto delle plusvalenze. Ma siccome credevo in questo campionato, abbiamo tenuto in organico i pezzi pregiati. Ma così – ha concluso Vrenna – non si va da nessuna parte». (redazione@corriereca.it)

