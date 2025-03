La Calabria a Sol2Expo con il nuovo piano olivicolo – FOTO E VIDEO

L’EVENTO

È stata inaugurata ieri alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida l’edizione 2025 di SOL2EXPO, il Salone dedicato al mondo dell’olivo e dell’olio. Dopo 28 edizioni in convivenza con Vinitaly, SOL2EXPO debutta come rassegna autonoma, raddoppiando la superficie espositiva per valorizzare la centralità e l’interesse di un prodotto simbolo del Made in Italy.





In fiera, per le 230 aziende espositrici presenti, l’attività di incoming condotta da Veronafiere e Agenzia ICE, 70 top buyer presenti e provenienti da 26 Paesi.

La presenza della Calabria, che è la regione seconda produttrice in Italia dopo la Puglia, è stata valutata come particolarmente dinamica dal Ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.



La Regione Calabria si è presentata a Sol2Expo con due punti di forza, da una parte l’approvazione del Piano Olivicolo regionale, lo strumento che disegna il futuro dell’olivicoltura calabrese, e dall’altra la ferma intenzione di proseguire con gli investimenti destinati al settore ed aggiungere ben 10.000 ettari di uliveti al patrimonio già presente.

La promozione, cosi come sottolineato dal direttore generale di Arsac Fulvia Caligiuri e dall’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, è strategica e l’intero settore deve cogliere la sfida dell’innovazione e della qualità.

