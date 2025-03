Fp Cgil e Uil Tucs: «Urgente un incontro sulla questione Sant’Anna Hospital di Catanzaro»

la vertenza

CATANZARO «Le segreterie di Fp Cgil e Uil Tuc esprimono forte e profonda preoccupazione per lo stato del sistema sanitario del territorio della città capoluogo di Regione anche in considerazione dei recenti documenti che hanno riguardato la riorganizzazione delle reti ospedaliere della Regione Calabria, tanto per la salvaguardia occupazionale (circa 100 dipendenti) quanto per la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito». Così in una nota indirizzata al prefetto di Catanzaro da Fp Cgil (Grillo) e Uil Tucs (Scarpino), che richiedono «un urgente incontro al fine far luce sulla questione del Sant’Anna Hospital che per tanti anni ha rappresentato un’eccellenza sanitaria di riferimento nazionale per quanto riguarda la cardiochirurgia e la cura di particolari patologie connesse. Rimettiamo, infine, alla sua autorevole attenzione l’opportunità e la necessità di coinvolgere in questo incontro anche il Presidente della Regione Calabria, in veste di commissario, il Sindaco della Città e la Confindustria (che è parte attiva per le tematiche inerenti gli ammortizzatori sociali) affinchè si possano approfondire tutti gli aspetti inerenti le questioni sopra sollevate con particolare riferimento all’emergenze correlate alla situazione del Sant’Anna Hospital e delle conseguenti negative ricadute occupazionali».

