I narco-laboratori cinesi nel Cosentino, due condanne pesanti – NOMI

il processo

CASTROVILLARI Due condanne e tre assoluzioni. E’ questo l’esito del processo celebrato con rito abbreviato dinanzi al tribunale di Catanzaro nei confronti di cinque imputati coinvolti, a vario titolo, nel blitz condotto dalla Polizia di Stato a Castrovillari quando venne scoperto un narco-laboratorio gestito da soggetti di nazionalità cinese. Nei confronti di Ye Shuangjun e Cheng Yongfen è stata emessa sentenza di condanna alla pena di 9 anni e 1 mese oltre al pagamento delle spese processuali. I due, inoltre, sono stati interdetti dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. Assolti, invece, Shi Yizhang (difeso dall’avvocato Mario Elmo), Tan Yinfang, Wang Wai (difesi dall’avvocato Domenico Bove) per i quali è cessata anche la misura cautelare. Il giudice ha disposto l’immediata liberazione.

L’indagine

I tre assolti, avevano raccontato di aver risposto ad un annuncio di lavoro, e di essersi poi ritrovati in un capannone nella zona industriale di Castrovillari a partecipare alla lavorazione e produzione della droga. L’indagine – coordinata dal questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e dai poliziotti del Commissariato di Corigliano Rossano, diretti dall’allora vicequestore Giuseppe Zanfini, insieme agli agenti della squadra mobile diretti dal vicequestore Gabriele Presti – in poco meno di sei mesi aveva portato all’interruzione di un ingente traffico di droga tra la Calabria e l’Olanda. La marijuana veniva coltivata all’interno di capannoni in disuso dislocati in vari comuni della Calabria. In totale è stata sequestrata più di una tonnellata di marijuana. (f.benincasa@corrierecal.it)

