“Il calcio è arte”, al CineTeatro Odeon la conferenza dedicata alla storia della Reggina

REGGIO CALABRIA Continuano gli eventi collaterali legati alla mostra “Il calcio è arte“, appena conclusa alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

Dopo i convegni che hanno visto protagonisti campioni del mondo e stelle internazionali del calcio italiano, adesso tocca alla Reggina salire sul palcoscenico con un incontro che punta a rilanciare l’immagine e l’importanza della squadra amaranto.

L’iniziativa si intitola “Reggina dal 1914 ad oggi, oltre un secolo di storia” e si terrà domani, giovedì 6 marzo, alle ore 9:30 presso il CineTeatro Odeon.

Per l’occasione, interverranno in presenza, in videoconferenza e telefonicamente una moltitudine di protagonisti della storia amaranto, tra dirigenti, allenatori e tantissimi giocatori.

Si raccoglieranno, infatti, le testimonianze di Lillo Foti, Nevio Scala, Martino, Franco Iacopino, Pino Benedetto, Franco Colomba, Mimmo Praticò, Walter Mazzarri, Sergio Campolo, Francesco Cozza, Filippo Inzaghi, Massimo Orlando, Elvi Pianca, Massimo Taibi, Mauro Rosin, Massimo Mariotto, Emiliano Bonazzoli, Rubens Pasino, Rolando Bianchi, Bruno Cirillo e molti altri idoli che hanno scritto e stanno ancora scrivendo le pagine più importanti della storia della Reggina.

Sarà presente, al gran completo, l’intera compagine della Reggina 1914, guidata da mister Trocini, insieme alla proprietà e alla dirigenza.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e sarà bellissimo, per i tifosi, poter incontrare quanti hanno contribuito a costruire 111 anni di amore, tradizione e passione amaranto.

