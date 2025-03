Turismo, la Regione Calabria all’Itb Berlino 2025

la kermesse

CATANZARO Connettere i viaggiatori con il territorio in modo più diretto e personalizzato, migliorando l’esperienza di visita e il coinvolgimento. Questo l’obiettivo della Regione Calabria e dell’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, con la presenza alla ITB Berlino 2025, una delle più importanti fiere internazionale del settore Nelle tre giorni berlinese “Gerace sogno normanno e le Perle dello Ionio” sono state al centro di un evento dedicato alla promozione del turismo che si è svolto nello spazio Enit alla ITB di Berlino. Sono stati presentati i progetti ‘Gerace Porta del Sole’ e ‘CIS Svelare Bellezza’, due iniziative strategiche che promuovono Gerace, Antonimina, Portigliola, Locri e Siderno attraverso un approccio integrato capace di coniugare sostenibilità, autenticità e innovazione tecnologica. La Calabria a Berlino si è presentata con la visione di un nuovo modello di turismo esperienziale e innovativo, sostenibile, autentico e digitale: un modello di turismo per il futuro che valorizza il patrimonio storico e naturalistico, coinvolge le comunità locali e utilizza le nuove tecnologie per una fruizione più accessibile e innovativa. Dalla tutela dei centri storici e del paesaggio naturale alla promozione della mobilità dolce e delle energie rinnovabili, il turismo non può prescindere dalla conservazione del territorio e dalla responsabilità ambientale, con interventi concreti per ridurre l’impatto delle attività turistiche e valorizzare le risorse locali. L’identità culturale e le tradizioni dei borghi della Calabria ionica rappresentano un patrimonio unico da preservare e promuovere. Dall’artigianato locale alla gastronomia, fino ai cammini storici e alle esperienze immersive, dal rilancio del turismo montano il territorio si propone come una destinazione che offre esperienze autentiche, in grado di attrarre viaggiatori in cerca di luoghi veri e carichi di storia. Focus importante anche sull’innovazione digitale come elemento chiave per rendere il turismo più accessibile, interattivo e coinvolgente. Strumenti come le app turistiche, la realtà aumentata per la scoperta dei beni culturali e le piattaforme per la promozione digitale permettono di connettere i viaggiatori con il territorio in modo più diretto e personalizzato, migliorando l’esperienza di visita e il coinvolgimento. Significativa la testimonianza di Viorica, turista che ha conosciuto Gerace in occasione del progetto “Gerace Borgo Smart”, finanziato dalla Regione Calabria, la quale ha dichiarato che la sua esperienza nel borgo calabrese è stata così unica e memorabile che ha deciso di tornare a ITB Berlin per condividerla allo Spazio Italia di Enit: prova tangibile di come il borgo e la sua autenticità continuino a conquistare il cuore dei viaggiatori.