Catanzaro, Caserta: «Iemmello è insostituibile, faremo di tutto per non far sentire la sua mancanza»

CATANZARO «Sarà una partita bella, difficile, importante. Il calcio è bello soprattutto per queste sfide. Si affronteranno due squadre partite con obiettivi diversi, ma in questo momento la classifica dice che se la giocano a viso aperto. Noi ci siamo preparati come sempre». Sono le prime parole di Fabio Caserta alla vigilia della sfida dello stadio “Zini” contro la Cremonese. Una gara d’alta quota che potrebbe dare ulteriore slancio alla compagine giallorossa. Mancheranno da una parte Iemmello, dall’altra Vazquez, forse i due elementi più rappresentativi di Catanzaro e Cremonese. «Pietro per noi è il giocatore simbolo – ha riconosciuto Caserta – così come Vazquez è importante per loro. Ma sia noi che loro abbiamo una rosa piena di elementi validi. A noi il capitano dà tanto, sia nella fase di manovra che di rifinitura. Lo abbiamo sempre, ha qualità superiori rispetto agli altri, e non parlo solo del Catanzaro. A livello caratteriale e tecnico è superiore alla media. È il nostro capocannoniere e perderemo tanto senza di lui, ma dovremo sopperire con caratteristiche diverse, abbiamo giocatori validi per disputare un’ottima partita. Sono sicuro che faremo di tutto per non far sentire la sua mancanza». Out Iemmello, ma ritornerà Quagliata dopo la squalifica. «La Cremonese crede tanto nei propri mezzi e non cambia in base agli avversari – ha aggiunto Caserta – Stroppa è uno dei più bravi allenatori della categoria, fa giocare bene le sue squadre e si vede anche quest’anno. Lo stimo sia tecnicamente che umanamente. Domani sarà una partita bella da giocare». «Anche domani – ha tenuto a ricordare il tecnico giallorosso – si prevede un esodo massiccio dei nostri tifosi. Avremo un motivo in più per dare il massimo». Su Compagnon: «Ancora non sta benissimo, viene da un infortunio lungo e ha bisogno di tempo per riprendersi al 100%». Su Buso: «E’ stato molto sfortunato quest’anno, adesso non è al meglio ma potrebbe giocare dall’inizio domani. Abbiamo tanti elementi validi in attacco come Biasci, La Mantia, Pittarello» (redazione@corrierecal.it)

