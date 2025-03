Completati i lavori al nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Soverato

sanità

SOVERATO Il rafforzamento della rete ospedaliera regionale passa anche attraverso il potenziamento dell’ospedale di Soverato e quindi dal completamento del nuovo blocco operatorio con l’avvio delle attività chirurgiche già dalla prossima settimana. Si sono conclusi infatti i lavori della nuova area che consentirà di migliorare e ampliare l’offerta chirurgica. Un significativo passo in avanti dunque per garantire ai cittadini servizi sanitari di primaria importanza grazie a tre nuove sale operatorie tecnologicamente avanzate con sistemi di ventilazione e filtrazione dell’aria di ultima generazione. Ad annunciare con soddisfazione il termine dei lavori del blocco chirurgico è il sindaco della città Daniele Vacca che, dopo un sopralluogo al presidio del Basso Ionio insieme al commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, generale Antonio BattistinI, e al personale medico del nosocomio, ha manifestato grande fiducia rispetto alla realizzazione del progetto che prevede anche la riapertura, in tempi brevi, del punto nascita, chiuso dal 2019.

La soddisfazione del sindaco

«Accolgo con grande soddisfazione l’ammodernamento del blocco operatorio – commenta il primo cittadino di Soverato -. Ringrazio il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e il Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, Antonio Battistini, consapevole che questo primo passo rientri in una programmazione più ampia che vede già finanziati il reparto di terapia sub-intensiva, il reparto di oncologia e la riapertura del punto nascita. Azioni che vanno concretamente verso il rilancio del Presidio Ospedaliero di Soverato, a beneficio sia del comprensorio che delle aree interne che comprendono anche parte della provincia di Vibo Valentia e l’alta provincia Jonica di Reggio Calabria. La continua interlocuzione con il Presidente Occhiuto – conclude Vacca – conferma l’impegno per il miglioramento dell’assistenza sanitaria, volto a garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini».

