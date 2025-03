Il regalo di Maselli alla “sua” Catanzaro: restaurerà Palazzo Fazzari «senza aiuti pubblici»

“ritorno alle origini”

CATANZARO Daniele Maselli, il noto e apprezzatissimo cardiochirurgo calabrese – è stato tra l’altro nella equipe che ha di recente operato con successo il presidente della Regione Roberto Occhiuto – ha deciso di farsi carico – «senza aiuti pubblici» – del restauro di Palazzo Fazzari, storico edificio nel centro di Catanzaro, la sua città natale. Lo rivela lo stesso Maselli in una lettera aperta alla città.

La lettera di Maselli

«Vi scrivo – esordisce Maselli – con il cuore colmo di emozione e gratitudine. Questa città mi ha dato le radici, la forza e il coraggio per diventare ciò che sono oggi. Sono nato a Catanzaro, ho respirato la sua aria, ho percorso le sue strade, ho studiato nelle sue scuole e, sebbene la mia professione mi abbia portato altrove, il legame con questa terra non si è mai spezzato. Oggi sento il bisogno di restituire qualcosa a Catanzaro. Non solo come atto di riconoscenza, ma come un gesto d’amore. Per questo motivo, insieme a mia moglie Antonella, ho scelto di riportare alla luce un luogo simbolo della nostra città: Palazzo Fazzari. Nel febbraio 2024 abbiamo acquisito il piano nobile di questo edificio storico che per anni ha ospitato il Circolo Unione, fucina di idee, di cultura, di progresso. In quelle stanze si è sognato il futuro, si è immaginata la nostra Università, si sono confrontate le menti più brillanti della nostra città. Palazzo Fazzari non è solo pietra e affreschi: è memoria, è storia, è identità. Ma il tempo è passato, e l’edificio ha bisogno di cure. Ho scelto di farmi carico di questo restauro, senza aiuti pubblici, solo con la volontà di restituire a Catanzaro uno dei suoi gioielli più preziosi. Grazie alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con la guida esperta della dottoressa Stefania Argenti, abbiamo ricevuto il via libera per il restauro. Un lavoro – prosegue Maselli – che sarà condotto con passione e rispetto, sotto la cura dell’architetto Palma Molinaro, del professor Giuseppe Mantella, maestro del restauro, e un grazie particolare va al mio amico dottor Domenico Manti, che mi accompagnerà in questa impresa. Non voglio che Palazzo Fazzari sia solo un edificio restaurato. Voglio che torni ad essere un cuore pulsante di cultura e di bellezza, aperto alla città. Qui immagino mostre permanenti, eventi culturali, incontri, dibattiti, congressi, ma anche momenti privati da vivere con lo splendore che merita un luogo così ricco di storia. Questa è la mia promessa: restituire a Catanzaro un pezzo della sua anima, farlo rivivere, renderlo parte del futuro che tutti noi vogliamo per questa città. Vi chiedo di accompagnarmi in questo viaggio. Di essere presenti, di condividere questo sogno con me. Perché il destino di una città non è nelle mani di pochi, ma nel cuore di tutti». «Con affetto e dedizione», conclude Maselli.

Daniele Maselli

L’intervento del sindaco Fiorita

A commentare la lettera aperta di Maselli il sindaco Nicola Fiorita: «Il visionario progetto del professore Daniele Maselli di riportare agli antichi splendori il piano nobile di Palazzo Fazzari deve essere non solo apprezzato e sostenuto, ma messo in connessione con l’ormai imminente apertura dell’ala pubblica dello storico edificio di corso Mazzini. Non ho parole per ringraziare il professore Maselli e sua moglie Antonella per questo nobile progetto che dimostra uno straordinario amore per la sua città natale, anche perché lancia un messaggio a tutti coloro che possono, per le loro capacità e disponibilità, dare un a mano per il rilancio della nostra Catanzaro. In attesa che il professore Maselli realizzi il suo ambizioso progetto di restauro e metta a punto la sua strategia culturale, posso fin d’ora dire – sostiene Fiorita – che io vedo questo evento un completamento prezioso dell’azione che abbiamo svolto negli ultimi mesi per assicurarci la fruizione dell’ala pubblica di Palazzo Fazzari di proprietà della Regione. Noi lo trasformeremo in un luogo dedicato ai giovani, alla loro creatività, alla loro ansia di cultura. Se riusciremo, come credo, ad arrivare ad un’azione combinata pubblico-privato, Palazzo Fazzari diventerà uno dei luoghi storici più importanti e prestigiosi della Calabria e del Meridione e sarà anche la perla più preziosa della futura isola pedonale». (a. c.)

