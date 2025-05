Il passaggio di Leone XIV in Calabria. «Ci affiancò nella fondazione a Rossano»

la storia

ROSSANO «Il Cardinale Prevost ci affiancò nei primi passi della nostra fondazione a Rossano». E’ il messaggio delle Monache agostiniane di Rossano che ricordano con una foto il passaggio di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, in Calabria. Un sostegno quello del nuovo Pontefice dovuto anche al suo profondo legame con Sant’Agostino. Le Monache Agostiniane, partite nel giugno 2009 dall’Eremo di Lecceto, un antico monastero agostiniano nelle vicinanze di Siena, sono arrivate in Calabria e precisamente a Rossano, costa ionica cosentina, per dare inizio ad un nuovo monastero. «In questa porzione di terra calabrese cerchiamo di alimentare il valore della preghiera e la preziosità di una vita fraterna nella carità e nell’amicizia; “Insegnateci a pregare”, questa è stata la consegna che abbiamo ricevuto dal Vescovo, il giorno del nostro solenne Ingresso in Diocesi: era il 19 giugno 2009. Viviamo la nostra vita fraterna nella semplicità di relazioni che cercano l’autenticità dell’amicizia e si aprono alla condivisione della vita e della fede coi fratelli». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato