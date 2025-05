Carabinieri Calabria: confronto costruttivo tra USIC e il Comandante Sciuto

la nota

Prosegue in maniera fruttuosa il percorso di dialogo avviato sin dall’insediamento del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Un’impostazione improntata al confronto continuo e alla condivisione delle criticità che, ancora una volta, ha prodotto risultati tangibili.

Nell’incontro tenutosi oggi tra il Generale Sciuto e il Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC), Francesco Di Nuzzo, è emersa la volontà comune di lavorare in sinergia per migliorare concretamente le condizioni di servizio dei Carabinieri in Calabria.

Durante il colloquio, il Generale Sciuto ha mostrato apertura e disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata da USIC in merito al cambio dell’uniforme di servizio, un tema sentito tra il personale. Inoltre, si è impegnato a intervenire sulle criticità di natura logistica già segnalate dal sindacato, che incidono sul benessere psicofisico dei colleghi impiegati nei Reparti interessati.

«Questi segnali rappresentano la dimostrazione concreta di quanto il confronto leale, il rispetto dei ruoli e l’impegno condiviso siano strumenti fondamentali per affrontare le tante sfide che il nostro servizio quotidianamente ci presenta – ha dichiarato Di Nuzzo –. È attraverso il confronto costruttivo che possiamo tutelare al meglio i diritti e il benessere dei nostri colleghi».

USIC ribadisce il proprio impegno a mantenere vivo il dialogo con i vertici dell’Arma e a farsi portavoce delle esigenze reali del personale, affinché ogni Carabiniere possa operare nelle migliori condizioni possibili.