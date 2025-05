“L’arcobaleno di Marisol”: il racconto di un amore senza fine

in agenda

LAMEZIA TERME “L’arcobaleno di Marisol” (Pellegrini Editore) è l’ultimo racconto dello scrittore Felice Foresta: sarà presnetato al Salone del Libro di Torino – padiglione 2 Stand J50 – sabato 17 maggio alle ore 18, con firmacopie dell’autore «E’ la storia di una bambina di cinque anni di St. Anneau, un paese della Francia meridionale. Un giorno di aprile – si legge nella sinossi – viene giù di colpo dallo scivolo dell’asilo. Una caduta apparentemente banale, una come tante per i bambini della sua età. Quella caduta, invece, segna un confine. L’arcobaleno di Marisol è il racconto di un padre, Daniel Galeotier, che, dal giorno in cui la figlia viene divelta dalla sua quotidianità, sperimenta una lacerazione intima, una rivisitazione di sé stesso, un conflitto con la propria fede. Daniel si frange in una galleria di personaggi, in gran parte femminili, che incrocia sul proprio percorso di speranza e di sofferenza. Ognuno di loro, ciascuno a modo suo e, forse, senza neppure saperlo, si fa custode di un pezzo dell’amore di una madre. Quel sentimento unico e universale che anima, sino alla profondità delle sue fibre, Martine Luxon, la mamma di Marisol. Nello sfondo, Nanette Garillon, la deliziosa e anziana fioraia che Daniel conosce da quando è bambino. Nanette Garillon, assiepata fra i colori dei suoi foulard, è un po’ oracolo e un po’ provvidenza. Compare e scompare per venirci a dire che ogni morte, in fondo, nasconde un amore senza fine. Quello di un arcobaleno senza pioggia. L’arcobaleno di Marisol».

